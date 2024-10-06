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Дело инстаблогеров ,  
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ТАСС узнал, что Лерчек дала признательные показания на первом допросе

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Дело инстаблогеров

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, изначально дала признательные показания по делу о выводе за рубеж 251 млн руб. по фальшивым документам, но затем отказалась от них, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Лерчек призналась во время первого допроса, который следователи провели до удовлетворения судом ходатайства о заключении блогера под домашний арест, однако позднее она отрицала вину.

Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Бизнес
Валерия Чекалина

Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину 4 октября предъявили новое обвинение. По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов они проводили валютные операции с использованием подложных документов и вывели за рубеж более 250 млн. руб. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Лерчек и Чекалина, а также их бизнес-партнера отправили под домашний арест.

Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них завели дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли — в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.

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Лерчек Валерия Чекалина признательные показания
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