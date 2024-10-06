Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических связей. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В фундаментальных интересах обеих стран продолжать и развивать северокорейско-китайскую дружбу, имеющую давнюю историю и прекрасные традиции», — заявил Ким Чен Ын. Он пожелал народу Китая процветания и счастья.

«Китай готов совместно с КНДР <…> укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество», — говорится в ответной телеграмме Си Цзиньпина. Он назвал дружбу между Китаем и Северной Кореей «общим сокровищем» для стран и народов.

В июле исполнилось 63 года с момента заключения китайско-корейского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он был подписан в 1961 году в Пекине премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем и основателем КНДР Ким Ир Сеном. Этот документ продлевается раз в 20 лет.