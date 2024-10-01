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Политика ,  
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Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем Китайской Народной Республики

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин
Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с 75-летием образования Китайской Народной Республики. Российский лидер также пожелал гражданам Китая счастья и процветания, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики. Китай встречает этот знаменательный юбилей впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии», — написал Путин.

Российский президент отметил большое значение двустороннего сотрудничества, в том числе рамках ООН, БРИКС, ШОС, и подчеркнул, что Москва дорожит «дружественными, добрососедскими связями» с Пекином.

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Политика
Си Цзиньпин

С 1 октября 1949 года, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, началась история дипломатических отношений между Китаем и Россией. В 2024 году исполняется 75 лет установлению дипотношений между странами.

В мае 2024 года Путин посетил Китай по приглашению Си Цзиньпина. Это был первый после инаугурации государственный визит в Китай, он был приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе переговоров российский лидер отметил прогресс экономического сотрудничества двух стран, сообщив, что в 2023 году взаимный товарооборот увеличился почти на четверть, до $227 млрд. Путин также подчеркнул, что Россия и Китай сформировали «весомый портфель» из 80 крупных инвестиционных проектов. Си Цзиньпин ответил, что постоянное углубление российско-китайских отношений стало «фактором поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений».

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Владимир Путин Си Цзиньпин Китай годовщина поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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