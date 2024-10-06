Испанский госслужащий отсудил €150 тыс. за то, что работал за троих

Испанский чиновник получил компенсацию в размере €150 тыс. за годы переработок, сообщает El País со ссылкой на решение суда.

По информации издания, 66-летний юрист с 2014 года вынужденно брал на себя задачи, которые рассчитаны на троих человек. Сначала один из его коллег уволился, но на него место так никого и не наняли. Позднее у другого коллеги была череда длительных отпусков, на время которых ему также не искали замену.

Суд пришел к выводу, что муниципалитет не был заинтересован в снижении нагрузки на своего работника, из-за чего сотрудник регулярно перерабатывал на протяжении девяти лет. В результате был нанесен ущерб его здоровью и ментальному состоянию. Муниципалитет обжаловал приговор, в то время как сторона защиты заявила, что размер компенсации — лишь половина оплаты труда юриста.

Согласно опросу Head Hunter, проведенному в начале сентября, почти треть россиян (29%) перерабатывают каждый или почти каждый день. Среди причин регулярных переработок 46% респондентов назвали периоды высокого сезона и большую загрузку на работе, 34% — отсутствие коллег из-за отпуска или болезни, 22% — долгий поиск сотрудника на рабочее место.