Двухлетний ребенок и трое взрослых погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Четверо мигрантов, включая двухлетнего ребенка, погибли в двух отдельных инцидентах при попытке добраться из Франции в Великобританию через Ла-Манш, сообщил префект Па-де-Кале Жак Бийан, передает BFMTV.

Оба инцидента произошли в ночь с 4 на 5 октября. По словам Бийана, ребенок, а также двое мужчин и женщина в возрасте около 30 лет, погибли в результате давки в лодках. Кроме того, 17-летняя девушка получила ожоги при переправе — ее доставили в больницу.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в Х выразил сожаление из-за «ужасной трагедии», в которой ребенок «был растоптан в лодке». «Кровь этих людей на руках контрабандистов», — добавил он, подчеркнув, что правительство должно усилить борьбу с теми, кто «зарабатывает деньги на этих смертоносных переправах».

Всего с начала года при попытке незаконно пересечь границу через Ла-Манш погиб 51 человек. 2024-й стал самым смертоносным годом с 2018-го, когда Ла-Манш начали пересекать на надувных лодках, отмечает BFMTV. В частности, в ночь с 14 на 15 сентября в проливе погибли восемь человек, 3 сентября — по меньшей мере 12.