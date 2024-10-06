Трамп решил провести митинг в том же месте, где в него стреляли

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проведет предвыборное мероприятие в Батлере, штат Пенсильвания, где в июле на него совершили покушение, передает The New York Times.

Секретная служба США направила сотни агентов и сотрудников местных правоохранительных органов для охраны экс-президента, уточняет издание. BBC пишет, что на крышах дежурят снайперы.

Ожидается, что на митинг приедет бизнесмен Илон Маск. «Я буду там, чтобы поддержать!», — написал он ранее в Х. Это будет его первым участием в предвыборном мероприятии с тех пор, как бизнесмен поддержал политика в президентской гонке.

Во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля Трамп был ранен в ухо. Стрелок открыл огонь с крыши за пределами площадки митинга, его застрелили на месте. В результате один из участников мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Позднее, 15 сентября, на Трампа совершили второе покушение. Агенты Секретной службы открыли стрельбу около гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл республиканец. Политик не пострадал.

До выборов президента США осталось меньше месяца — они пройдут 5 ноября. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у оппонента Трампа, кандидата от демократов Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,4% избирателей, за республиканца — 45,9%.