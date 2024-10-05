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Война Израиля с ХАМАС ,  
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На пропалестинские протесты в Риме вышли 7 тыс. человек

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Во время пропалестинского протеста в Риме пострадали по меньшей мере трое манифестантов и 30 полицейских, передает la Repubblica.

Мирное шествие переросло в столкновения с правоохранителями — в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе протестов четверо демонстрантов арестовали за неповиновение полиции и нападения на должностных лиц. Кроме того, пострадал фотограф — его избили протестующие.

По информации издания, в акции протеста приняли участие около 7 тыс. человек. Те же данные приводит RAI News 24. Манифестация прошла незаконно, поскольку власти не разрешили проводить ее в канун годовщины начала войны Израиля и ХАМАС.

Протестующие выкрикивали лозунги: «Бессмертная Палестина, преступный Израиль», «Позор», а также размахивали палестинскими флагами. ASNA пишет, что на демонстрации заметили и флаги ливанской шиитской группировки «Хезболла».

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7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. С территории сектора Газа они нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

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