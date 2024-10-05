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Общество ,  
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В ДТП с лосем под Омском погибли четыре человека

Фото: УМВД России по Омской области
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области четыре человека погибли в результате ДТП с лосем, еще четверо, включая шестилетнего ребенка, пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телегам-канале.

Авария произошла на 129-м километре трассы Омск-Муромцево. Водитель автомобиля LADA Granta наехал на лося, который вышел на проезжую часть. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Yaris.

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Фото:Прокуратура Камчатского края

В результате погибли четверо мужчин: пассажир иномарки, водитель «Лады» и двое его пассажиров. В больницу доставили женщину, управлявшую Toyota, находившегося в ее салоне шестилетнего мальчика, а также двоих других пассажиров «Лады».

В мае лось вышел на проезжую часть МКАДа в Москве, из-за этого автомобильное движение было затруднено. В столичном дептрансе сообщили, что животное было травмировано. Инцидент произошел после того, как полицейские пытались поймать одну из двух особей, купавшихся в Московском пруду. Когда лось начал убегать, за ним устроили погоню.


 

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