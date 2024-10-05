Беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке
В Горловке Донецкой народной республики украинские дроны атаковали местную пожарную станцию, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что дроны «кружили» над пожарной частью в Никитовском районе на протяжении вечера.
В результате никто из сотрудников МЧС не пострадал, но три автоцистерны получили серьезные повреждения, уточнили в ведомстве.
Подразделения МЧС в Донбассе не первый раз попадают под атаку беспилотников. 11 сентября дрон атаковал пожарную часть в городе Кременная в ЛНР. Тогда никто не пострадал, но повреждения получили служебные и личные автомобили сотрудников МЧС.
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