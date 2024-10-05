 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Горловке Донецкой народной республики украинские дроны атаковали местную пожарную станцию, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что дроны «кружили» над пожарной частью в Никитовском районе на протяжении вечера.

Беспилотник вблизи Запорожской АЭС сбили без участия сил ПВО
Политика
Фото:RosgvardOfficial / Telegram

В результате никто из сотрудников МЧС не пострадал, но три автоцистерны получили серьезные повреждения, уточнили в ведомстве.

Подразделения МЧС в Донбассе не первый раз попадают под атаку беспилотников. 11 сентября дрон атаковал пожарную часть в городе Кременная в ЛНР. Тогда никто не пострадал, но повреждения получили служебные и личные автомобили сотрудников МЧС.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДНР Горловка МЧС пожарные БПЛА ВСУ
Материалы по теме
Пожарный погиб при взрыве дрона в ЛНР
Общество
В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную часть
Политика
В Горловке пожарный погиб при взрыве боеприпаса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
В МИД назвали успешными прошедшие в Гааге слушания по спору с УкраинойПолитика, 21:46
Беспилотники атаковали пожарную часть в ГорловкеПолитика, 21:34
Австралийский певец Джек Колвелл умер после анонса нового альбомаОбщество, 21:25
Депутат Рады предложил «перенести войну» на территорию БелоруссииПолитика, 21:20
«Спартак» разгромил клуб Карпина в матче РПЛСпорт, 21:03
«Нью-Джерси» во второй раз подряд победил на старте НХЛСпорт, 20:59
Депутаты Азербайджана призвали МИД пересмотреть отношения с СШАПолитика, 20:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Учителем года в России стал преподаватель физики из ПетербургаОбщество, 20:48
Буркина-Фасо начала отзывать у иностранцев лицензии на добычу золотаБизнес, 20:46
В Петербурге задержали замглавы комитета мэрии по инвестициямПолитика, 20:31
Грету Тунберг задержали во время протестной акции в БрюсселеОбщество, 20:25
ФСБ внесла «Авангард народной воли» в список террористовПолитика, 20:20
Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в СШАПолитика, 20:07
В Италии сообщили, что первая ракетка мира сделал предложение КалинскойСпорт, 19:49