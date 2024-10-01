Умер актер Джон Эймос, сыгравший в фильме «Крепкий орешек 2»

Джон Эймос (Фото: Fred Prouser / Reuters)

Скончался американский актер Джон Эймос, сыгравший в фильмах «Крепкий орешек 2», «Поездка в Америку» и «Последний стрелок», ему было 84 года, сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление сына актера Кей Си Эймоса.

«С искренней печалью я разделяю с вами известие о том, что мой отец ушел в мир иной <...> Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся актерских работах на телевидении и в кино», — говорится в его заявлении.

Как сообщает сын, актер умер 21 августа в Лос-Анджелесе от естественных причин. Однако заявление о смерти появилось только 1 октября.

Джон Аллен Эймос родился 27 декабря 1939 года. Фильмография актера насчитывает около 60 работ. Его карьера на большом экране началась с фильма Мелвина Ван Пиблза «Blaxploitation» в 1971 году, где он сыграл менеджера ресторана, похожего на McDonald's.

Актер наиболее известен по роли Джеймса Эванса в телесериале CBS «Добрые времена», в котором он снимался с 1974 по 1976 год.

Кроме этого, Эймос также принимал участие в съемках фильма «Крепкий орешек 2», где он исполнил роль майора Гранта. В фильме «Последний стрелок» актер выступил в роли Линкольна Адамса, а в «Поездке в Америку» Эймос сыграл Клео МакДауэлла.