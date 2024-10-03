Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»
Президент России Владимир Путин проведет в четверг встречу с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телевизионного шоу «Классная тема». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Телешоу «Классная тема», в котором учителя проводят открытые уроки, было запущено в 2022 году. «Это шоу, оно, собственно, было создано как раз по задумке и предложению президента. Выступит сам президент, будут выступления лауреатов, самих учителей, директоров школ, воспитателей», — добавил он.
По словам представителя Кремля, Путин уделяет большое внимание вопросам образования. День учителя «все мы будем обязательно отмечать», добавил Песков.
День учителя отмечают ежегодно 5 октября. Эта дата официально считается профессиональным праздником в России, однако не является выходным днем.
В мире праздник известен как Всемирный день учителей (World Teacher's Day). Как и в России, в начале октября его отмечают около 100 стран. В СССР День учителя официально появился в 1965 году.
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