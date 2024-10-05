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Политика ,  
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Депутаты Азербайджана призвали МИД пересмотреть отношения с США

Здание Министерства иностранных дел Азербайджана
Здание Министерства иностранных дел Азербайджана (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В Азербайджане группа депутатов из 43 человек подписала письмо, в котором министра иностранных дел республики Джейхуна Байрамова призвали пересмотреть сотрудничество страны с США. Текст обращения приводит агентство Trend.

Депутаты пишут, что США создают в регионе «разделительные линии», а госсекретарь Энтони Блинкен считает, что американская сторона не заинтересована в продолжении двусторонних отношений с Азербайджаном.

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В связи с этим они обратились к главе азербайджанского МИДа с просьбой предпринять несколько шагов в сфере отношений Баку и Вашингтона.

В частности, депутаты призвали расторгнуть «Совместное заявление о будущих военных и оборонных связях», подписанное в 1997 году, и соглашение «О закупках оборудования и взаимном обслуживании», подписанное в 2013 году между министерствами обороны Азербайджана и США.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что США манипулируют санкциями в отношении Азербайджана. По его словам, Вашингтон поступил «неблагодарно», когда ввел санкции против Баку после вывода войск из Афганистана.

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