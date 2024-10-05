Грету Тунберг задержали во время протестной акции в Брюсселе
В Брюсселе задержали экоактивистку Грету Тунберг, которая выступала на митинге в центре города, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Как пишет издание, Тунберг оказалась в числе порядка 150 демонстрантов, которые перекрыли бульвар Ботанического сада. Митингующие требовали прекратить господдержку экономики, основанной на использовании ископаемого топлива.
Кроме Тунберг, полиция задержала еще несколько активистов, уточняет газета.
Акция прошла в поддержку открытого письма, которое в начале октября экоактивисты адресовали учреждениям Евросоюза. В своем обращении они указали, что субсидирование ископаемого топлива способствует глобальному климатическому кризису и «увековечивает зависимость от загрязняющих источников энергии».
Тунберг известна своей активной позицией в вопросе экологии, ее периодически штрафуют и задерживают за участие в протестных акциях. Так, в апреле 2024 года ее дважды задержали во время акции в Гааге против субсидий на ископаемое топливо. В марте Тунберг заблокировала вход в здание парламента Швеции в Стокгольме, ее и группу других активистов увезли в полицейском фургоне. В мае Тунберг оштрафовали за то, что она не выполнила приказ шведской полиции.
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