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Грету Тунберг задержали во время протестной акции в Брюсселе

Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Брюсселе задержали экоактивистку Грету Тунберг, которая выступала на митинге в центре города, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Как пишет издание, Тунберг оказалась в числе порядка 150 демонстрантов, которые перекрыли бульвар Ботанического сада. Митингующие требовали прекратить господдержку экономики, основанной на использовании ископаемого топлива.

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Кроме Тунберг, полиция задержала еще несколько активистов, уточняет газета.

Акция прошла в поддержку открытого письма, которое в начале октября экоактивисты адресовали учреждениям Евросоюза. В своем обращении они указали, что субсидирование ископаемого топлива способствует глобальному климатическому кризису и «увековечивает зависимость от загрязняющих источников энергии».

Тунберг известна своей активной позицией в вопросе экологии, ее периодически штрафуют и задерживают за участие в протестных акциях. Так, в апреле 2024 года ее дважды задержали во время акции в Гааге против субсидий на ископаемое топливо. В марте Тунберг заблокировала вход в здание парламента Швеции в Стокгольме, ее и группу других активистов увезли в полицейском фургоне. В мае Тунберг оштрафовали за то, что она не выполнила приказ шведской полиции.

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Теги
Брюссель Грета Тунберг акция протеста топливо полиция
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