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Грету Тунберг оштрафовали за блокировку входа в шведский парламент

Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за блокировку входа в парламент

Стокгольмский суд оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг за невыполнение приказа полиции после того, как она дважды заблокировала вход в риксдаг (однопалатный парламент) Швеции, сообщает Reuters. Размер штрафа — 6000 крон (около $550).

Тунберг и еще четверо активистов заблокировали главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия» 12 и 13 марта. Во второй день сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию и задержали активистку.

Грету Тунберг задержали во время протеста у парламента Швеции
Политика
Задержание Греты Тунберг&nbsp;у здания парламента Швеции

Грета Тунберг стала одной из самых знаменитых экоактивисток после того, как в 2018 году впервые вышла к зданию шведского риксдага с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо посещения школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата.

Ее неоднократно задерживали во время экологических акций протестов.

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Швеция протесты Грета Тунберг штраф
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