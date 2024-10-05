Посол заявил о неправильном переводе слов о подаче Сирией заявки в БРИКС
Сирия еще не направляла письменные просьбы о присоединении к БРИКС, слова о подаче заявки на вступление в организацию были некорректно переведены, сообщил ТАСС посол страны в России Башар Джаафари.
«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — объяснил дипломат.
Ранее агентство сообщило, что Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС. Из цитаты посла следовало, что страна направила «письменные просьбы о вхождении в организацию». Джаафари подчеркнул, что Сирия «очень интересуется» перспективой вхождения в объединение. В апреле в Москве пообещали оказать Дамаску содействие в этом.
По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». По его словам, заявки о присоединении к организации были сделаны по-разному: в виде письменных и устных обращений. О желании вступить в БРИКС заявили более 30 государств, в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.
БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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