Посол заявил о неправильном переводе слов о подаче Сирией заявки в БРИКС

Башар Джаафари (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сирия еще не направляла письменные просьбы о присоединении к БРИКС, слова о подаче заявки на вступление в организацию были некорректно переведены, сообщил ТАСС посол страны в России Башар Джаафари.

«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — объяснил дипломат.

Ранее агентство сообщило, что Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС. Из цитаты посла следовало, что страна направила «письменные просьбы о вхождении в организацию». Джаафари подчеркнул, что Сирия «очень интересуется» перспективой вхождения в объединение. В апреле в Москве пообещали оказать Дамаску содействие в этом.

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». По его словам, заявки о присоединении к организации были сделаны по-разному: в виде письменных и устных обращений. О желании вступить в БРИКС заявили более 30 государств, в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.