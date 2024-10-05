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Общество ,  
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Бастрыкин поручил доложить ему по делу об избиении мигрантами самарцев

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК России)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании нападения мигрантов на жителей Самары, сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.

Такое поручение глава ведомства направил руководителю СУ СК России по Самарской области Максиму Козлову.

По данным Следственного комитета, несколько мигрантов «из стран ближнего зарубежья» напали на троих местных жителей «без каких-либо причин» и избили их.

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После того как в Сети стали распространяться сведения о произошедшем, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц).

Как пишет самарский городской портал 63.RU, инцидент произошел почти месяц назад, однако видеозапись конфликта между мигрантами и местными жителями стала распространяться в соцсетях только недавно. По словам очевидцев, на которых ссылается портал, драка произошла 8 сентября в одном из местных баров.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об избиении мигрантами жителя Санкт-Петербурга. В СК отметили, что в городе появились «молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население».

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Самара мигранты Следственный комитет Александр Бастрыкин избиение
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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