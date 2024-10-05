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В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантами

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении петербуржца мигрантами

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения местного жителя мигрантами, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным ведомства, в соцсетях появилось видео с нападением на молодого человека. «Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», — отметили в СК.

Дело начали по статье о хулиганстве (ст. 213 Уголовного кодекса), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Доклад о ходе расследования запросил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Фото:ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По данным МВД, с января по июль 2024 года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область въехали 404 тыс. иностранных граждан, это на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Большая часть мигрантов прибыла из Узбекистана.

СК 4 октября сообщил, что полицейские провели на петербургских Сенном и Апраксином рынках рейд среди иностранных граждан и отвезли 150 человек в военкомат.

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Санкт-Петербург Следственный комитет Александр Бастрыкин нападение мигранты
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