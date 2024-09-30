При пожаре на складе в Краснодаре пострадали два человека

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Два человека пострадали при пожаре на складе с деревянными и пластиковыми изделиями в Краснодаре, сообщает пресс-служба муниципального центра управления (МЦУ) города в телеграм-канале.

«Вызваны две бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел по адресу: улица Круговая, 36. Сообщение о возгорании поступило в 16:43, в 18:35 открытое горение было локализовано, уточнили в МЦУ.

Огонь охватил 500 кв. м на первом этаже складских помещений, пожару присвоили второй ранг сложности. Его тушат 58 человек, также задействованы 19 единиц техники, отметили в МЦУ.

В этот же день в Петербурге произошел пожар на складе в Колпинском районе. Огонь полностью охватил здание размером 15 на 40 м, возгоранию присвоили второй уровень сложности.