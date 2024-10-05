В Лондоне установили табличку в память о «пережившем» Трасс салате

Фото: Spice Albert / X

В лондонском районе Уолтемстоу на востоке столицы неизвестные установили у магазина сети Tesco шуточную табличку в память о покупке там салата (растения), который просуществовал дольше, чем бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс находилась в этой должности. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Салат, купленный здесь в сентябре 2022 года, прослужил дольше премьер-министра Лиз Трасс (49 дней)», — написано на синей мемориальной доске магазина в лондонском районе Уолтемстоу.

Шутка связана с публикациями в западной прессе о том, как долго могла бы Трасс продержаться на посту премьера. Все началось с материала The Economist, в котором срок ее полномочий сравнили со сроком годности растения. Затем таблоид Daily Star запустил прямую трансляцию в соцсетях: на стол поставили фотографию Трасс и, собственно, салат. Издание спросило у читателей, кто, по их мнению, продержится дольше.

О своем уходе в отставку Трасс объявила 20 октября 2022 года. Она вошла в современную историю Великобритании как премьер-министр, который занимал эту должность в течение самого короткого срока. Ее премьерство продлилось 45 дней. До того как занять этот пост, Трасс была главой британского МИДа. Свой уход политик объяснила тем, что не смогла бы исправить ситуацию, связанную с «экономической нестабильностью». После нее пост британского премьера занял Риши Сунак.

В августе во время выступления Трасс в Саффолке появился плакат с изображением салата латука. Ответственность за срыв ее выступления взяли на себя активисты движения Led By Donkeys («Ведомые ослами»).