 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Лондоне установили табличку в память о «пережившем» Трасс салате

Фото: Spice Albert / X
Фото: Spice Albert / X

В лондонском районе Уолтемстоу на востоке столицы неизвестные установили у магазина сети Tesco шуточную табличку в память о покупке там салата (растения), который просуществовал дольше, чем бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс находилась в этой должности. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Салат, купленный здесь в сентябре 2022 года, прослужил дольше премьер-министра Лиз Трасс (49 дней)», — написано на синей мемориальной доске магазина в лондонском районе Уолтемстоу.

Шутка связана с публикациями в западной прессе о том, как долго могла бы Трасс продержаться на посту премьера. Все началось с материала The Economist, в котором срок ее полномочий сравнили со сроком годности растения. Затем таблоид Daily Star запустил прямую трансляцию в соцсетях: на стол поставили фотографию Трасс и, собственно, салат. Издание спросило у читателей, кто, по их мнению, продержится дольше.

Выступление Лиз Трасс прервал плакат с «победившим» ее салатом
Политика

О своем уходе в отставку Трасс объявила 20 октября 2022 года. Она вошла в современную историю Великобритании как премьер-министр, который занимал эту должность в течение самого короткого срока. Ее премьерство продлилось 45 дней. До того как занять этот пост, Трасс была главой британского МИДа.

Свой уход политик объяснила тем, что не смогла бы исправить ситуацию, связанную с «экономической нестабильностью». После нее пост британского премьера занял Риши Сунак.

В августе во время выступления Трасс в Саффолке появился плакат с изображением салата латука. Ответственность за срыв ее выступления взяли на себя активисты движения Led By Donkeys («Ведомые ослами»).

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Лондон салаты табличка Великобритания Лиз Трасс магазин
Материалы по теме
Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
Финансы
Памятник Балабанову поставят перед киностудией, где он начал карьеру
Общество
Глава «Ангстрема» оплатил памятник Сталину в Красноярском крае
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Кадыров передал для нужд военной операции 100 «джихад-машин»Политика, 17:11
FT узнала об обсуждении Западом мира на Украине по «немецкому сценарию»Политика, 16:59
Клуб РПЛ отправил в отставку первого в истории команды тренера-иностранцаСпорт, 16:50
В Красноярском крае загорелся склад с 3 тыс. т горохаОбщество, 16:46
В Думе сообщили о разработке законопроекта о запрете квадроберовОбщество, 16:25
Клуб Дзюбы на последних минутах упустил победу в матче РПЛСпорт, 16:17
В Лондоне установили табличку в память о «пережившем» Трасс салатеОбщество, 16:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа ИрануПолитика, 16:03
Москва выставила на торги квартиру на Арбате почти за ₽100 млнНедвижимость, 15:48
Залужный рассказал, против чего в мобилизации он протестовалПолитика, 15:45
В Минобороны заявили о штурме Угледара танком Т-80 без боекомплектаПолитика, 15:42
Разблокировку соцсети X в Бразилии отложили из-за выплат не на тот счетТехнологии и медиа, 15:35
Марину Сечину переизбрали на пост президента Федерации конного спортаСпорт, 15:19
Ялтинский форум пройдет в УфеПолитика, 15:08