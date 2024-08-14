Выступление Лиз Трасс прервал плакат с «победившим» ее салатом

Video

Плакат с изображением салата-латука появился во время выступления бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Саффолке, передает The Guardian.

Во вторник, 13 августа, Трасс обсуждала президентские выборы в США и выражала поддержку бывшему главе государства Дональду Трампу, который вновь намерен занять этот пост, когда у нее за спиной опустился плакат с изображением салата и фразой I crushed the economy («Я разрушил (-а) экономику»).

Ответственность за срыв выступления взяли на себя активисты движения Led By Donkeys («Ведомые ослами»). «Мы только что зашли на протрамповское выступление Лиз Трасс с дистанционно управляемым баннером с салатом. Она не нашла это смешным», — написали активисты в соцсети X.

Сама Трасс, увидев плакат, ушла со сцены, сказав перед этим: «Это не смешно». Некоторые зрители аплодировали ей вслед.

Лиз Трасс заняла должность главы британского правительства в сентябре 2022 года и проработала на этом посту всего 45 дней, что стало рекордно коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании.

Перед уходом Трасс в отставку британские букмекеры предложили делать ставки, что это случится через 35 дней — время, за которое разлагается салат-латук. Издание Daily Star запустило видеотрансляцию «гонки» между главой правительства и салатом. Однако уже через шесть дней после начала премьер объявила о своей отставке. После ее заявления под видео появилась подпись: «Салат пережил Трасс».