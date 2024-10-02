Бывшему учителю дали девять лет колонии за совращение школьниц

Владимир Миргородский в суде (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Люблинский суд Москвы приговорил бывшего учителя истории и обществознания Владимира Миргородского к девяти годам колонии за преступления против половой неприкосновенности школьниц, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным в совершении развратных действий и действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних — ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. Миргородского приговорили к девяти годам колонии строгого режима и на 15 лет запретили заниматься педагогической деятельностью.

По версии следствия, бывший педагог с ноября 2023-го по январь 2024 года «путем переписки в одном из мессенджеров совершал развратные действия в отношении ранее знакомой девочки 2010 года рождения». О случившемся узнала мама пострадавшей и обратилась в правоохранительные органы, добавили в СК.

Как сообщил телеграм-канал Baza, учитель просил 13-летнюю девочку отправлять ему обнаженные фотографии. По информации канала, мужчина вел переписку как минимум с еще двумя школьницами 14 и 17 лет.