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Военная операция на Украине ,  
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Девять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник нанес удар по автобусу с пассажирами в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Поражен попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава Богу, без погибших», — написал Приходько в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до девяти человек.

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3 октября при атаке украинского беспилотника в Горловке пострадали четыре сотрудника МЧС. Пожарные тушили траву, которая загорелась после предыдущей атаки БПЛА в городе, и заметили в воздухе другой дрон, оператор которого выбрал в качестве целей сотрудников МЧС. Они успели спуститься в укрытие, но потом почувствовали себя плохо и их госпитализировали с контузией.

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Теги
Горловка ДНР дроны беспилотники ВСУ Автобус
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