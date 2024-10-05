Девять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по автобусу с пассажирами в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Поражен попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава Богу, без погибших», — написал Приходько в телеграм-канале.
Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до девяти человек.
3 октября при атаке украинского беспилотника в Горловке пострадали четыре сотрудника МЧС. Пожарные тушили траву, которая загорелась после предыдущей атаки БПЛА в городе, и заметили в воздухе другой дрон, оператор которого выбрал в качестве целей сотрудников МЧС. Они успели спуститься в укрытие, но потом почувствовали себя плохо и их госпитализировали с контузией.
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