За ночь в трех российских регионах сбили десять украинских дронов
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников в трех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.
Ночью 5 октября украинский дрон сдетонировал на территории производственного предприятия в селе Песчанка Белгородской области. В итоге частично обрушился угол здания предприятия и произошел пожар, также были повреждены соседнее здание и жилой дом, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, этой же ночью ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над Воронежской областью. Эти беспилотники пытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Пострадал один мужчина, на одном из предприятий произошел пожар, на другом предприятии — пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Александр Гусев.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов