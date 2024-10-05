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Военная операция на Украине ,  
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За ночь в трех российских регионах сбили десять украинских дронов

Минобороны отчиталось о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых в трех регионах
Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников в трех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.

Гусев сообщил о попытке атаки дронов на несколько предприятий
Политика
Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Ночью 5 октября украинский дрон сдетонировал на территории производственного предприятия в селе Песчанка Белгородской области. В итоге частично обрушился угол здания предприятия и произошел пожар, также были повреждены соседнее здание и жилой дом, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, этой же ночью ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над Воронежской областью. Эти беспилотники пытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Пострадал один мужчина, на одном из предприятий произошел пожар, на другом предприятии — пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Александр Гусев.

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Минобороны беспилотники дроны Курская область Воронежская область Белгородская область ВСУ
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