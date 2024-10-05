В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе прогремели взрывы, сообщает «Суспільне».
Вечером взрывы раздались в Николаеве, передавали ТСН и «Суспільне».
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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