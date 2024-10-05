В Одессе прозвучали взрывы

В Одессе прогремели взрывы, сообщает «Суспільне».

Вечером взрывы раздались в Николаеве, передавали ТСН и «Суспільне».

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



