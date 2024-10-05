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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прогремели взрывы, сообщает «Суспільне».

Вечером взрывы раздались в Николаеве, передавали ТСН и «Суспільне».

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

В Киеве и Одессе прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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