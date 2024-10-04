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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Одессе прозвучали взрывы

Мэр Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
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Военная операция на Украине

В Киеве работают средства ПВО, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

«БПЛА над городом», — написал он, призвав местных жителей оставаться в укрытиях.

На фоне предупреждения о работе ПВО в Киеве издания «Укринформ» и «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов сообщили о прозвучавших в городе взрывах.

Примерно с 23:30 до 0:15 в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Мэр Кличко после ее окончания сообщил о возгорании в многоэтажном здании в Дарницком районе.

Около 0:30 о взрывах сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. С 0:08 в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Киеве трижды прогремели в ночь на 3 октября. Первая серия взрывов раздалась около 23:30 мск 2 октября, тогда в городе была объявлена воздушная тревога. Второй раз взрывы прозвучали около 2:20 мск 3 октября. Третья серия взрывов прогремела ближе к утру — около 4:15 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев Виталий Кличко ПВО БПЛА взрывы Одесса
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