В «Союзмультфильме» назвали Восканьянц легендой отечественной анимации

Марина Восканьянц (Фото: kapkov1912 / Telegram)

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева назвала умершую сегодня мультипликатора Марину Восканьянц «легендой отечественной анимации».

«Сегодня не стало одной из самых ярких звезд и легенд отечественной анимации — Марины Восканьянц, художницы, которая с филигранной точностью чувствовала и отображала движение на экране. Созданная с ее участием анимация «звучит» буквально как поэзия», — рассказала Слащева РБК.

В числе ее работ такие мультфильмы, как «Муха Цокотуха», «Большие неприятности», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке» и многие другие.

По мнению Слащевой, вклад художницы в отечественную анимацию и культуру бесценен, а «ее мультфильмы будут пересматривать поколения зрителей».

«Выражаем глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам мастера», добавила глава совета директоров киностудии.

Марина Восканьянц умерла в ночь на 4 октября в возрасте 90 лет. Она была художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, а позже сотрудничала со студией и преподавала во ВГИКе.

Шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры России Сергей Капков отметил, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике» в 1973 году.