Семьи погибших в «Зимней вишне» подали 12 исков к МЧС и собственнику ТРЦ

Цветы у памятного камня в парке Ангелов на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Родственники погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» подали в Москве 12 исков с требованием возместить моральный ущерб, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В Дорогомиловский районный суд города Москвы поступили 12 исков родственников погибших в результате трагических событий в ТРЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.

Семьи предъявили иски к МЧС и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который является собственником ТРЦ «Зимняя вишня». В настоящее время суд еще не принял заявления к производству, этот вопрос решается.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Он начался из-за короткого замыкания над «сухим» бассейном с поролоновыми шариками. Тогда погибли 60 человек, из которых 41 — ребенок.

В мае 2018 года совладелец ТРЦ Денис Штенгелов сообщил, что выплатил компенсацию семьям погибших во время пожара — 3 млн руб. на каждого погибшего. Всего в администрацию Кемеровской области тогда перечислили 192 млн руб.