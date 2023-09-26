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Пожар в Кемерово ,  
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Суд оставил в силе сроки фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Суд оставил в силе сроки фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Сюжет
Пожар в Кемерово
Светлана Шенгерей,&nbsp;Танзиля Комкова и Эдуард Комков&nbsp;
Светлана Шенгерей, Танзиля Комкова и Эдуард Комков  (Фото: Мария Пименова / ТАСС)

Кемеровский областной суд оставил в силе приговоры экс-главе Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду, бывшему начальнику отдела инспекции управления Госстройнадзора по региону Светлане Шенгерей и директору ООО «ИСК «Ресурс» Никите Чередниченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассматривал апелляционную жалобу осужденных и частично удовлетворил их ходатайства.

Для Чередниченко отменили запрет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на три года.

«Этот же приговор в части обращении взыскания на арестованное имущество осужденных Чередниченко Н.П., Комковой Т.К., Комкова Э.В. отменен, сохранен арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа», — сказано на сайте суда.

Чередниченко назначено окончательное наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 70,5 млн руб. Его компания занималась реконструкцией торгового центра.

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В декабре 2021 года Комкову приговорили к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн руб. и запрету работать на госслужбе в течение 12 лет. Сын экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард Комков получил десять лет колонии. Заместитель Комковой Светлана Шенгерей получила семь лет колонии.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Три кинозала находились на четвертом этаже торгового центра, где произошло возгорание. Люди смогли выйти из двух, однако третий, где шел мультфильм, зрители не смогли покинуть из-за сильного дыма и жара, а также из-за закрытых дверей эвакуационного выхода. Всего погибли 60 человек, из них 37 — дети, которые не смогли выбраться, так как двери были заперты.

Теги
Зимняя вишня Кемеровская область Госстройнадзор суд приговор аппеляция
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