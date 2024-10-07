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Общество ,  
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Эксперты выяснили, сколько тратят на вейпы их потребители

«Ромир»: почти половина потребителей вейпов тратят на них до 2 тыс. руб. в месяц
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доля россиян, использующих различные электронные гаджеты для курения, достигла 8%, следует из исследования холдинга «Ромир», с результатами которого ознакомился РБК.

При этом большая часть потребителей электронных сигарет признались, что тратят на это удовольствие от 1 тыс. до 2 тыс. руб. в месяц. Еще 30% сообщили, что их расходы на вейпинг составили от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Более 5 тыс. руб. тратят на электронные сигареты 7% вейперов. При этом 71% из них заявили, что используют вейпы и электронные сигареты ежедневно, 21% — несколько раз в неделю.

Примечательно, что 60% потребителей гаджетов для курения назвали вейпы такими же вредными, как и обычные сигареты.

В Госдуме предложат запретить продажу вейпов в России
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В Госдуме с мая 2024 года рассматривают законопроект о полном запрете продажи в рознице никотиновых и безникотиновых вейпов. Его авторы сообщили со ссылкой на данные Минздрава, что число подростков, которые используют вейпы, выросло на начало 2023 года в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет.

Авторы инициативы подчеркнули, что ограничения на продажу электронных сигарет уже действуют, однако запреты «легко обходятся и несовершеннолетним продолжают их продавать».

Правительство отрицательно оценило эту инициативу. Введение полного запрета на продажу вейпов в России может привести к увеличению их нелегального оборота, следует из официального отзыва кабмина.

«Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки», — говорилось в документе.

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