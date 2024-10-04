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Общество ,  
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Правительство учредило пять именных стипендий для будущих учителей

Студенты на занятии в Московском педагогическом государственном университете
Студенты на занятии в Московском педагогическом государственном университете (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

В России учредили пять именных стипендий для студентов педагогических специальностей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В этот день мне особенно приятно сообщить о решении правительства учредить пять именных стипендий в честь педагогов-новаторов Антона Семеновича Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Дмитриевича Ушинского и всемирно известного психолога Льва Семеновича Выготского, а также выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина», — передает его слова ТАСС.

Каждая стипендия будет ежегодно назначаться десяти студентам, которые лучше остальных показали себя в области педагогического образования. Мишустин рассчитывает, что это позволит привлечь внимание молодежи к профессии преподавателя.

О размере именной стипендии премьер-министр не сказал.

Путин поручил ввести стипендии ₽30 тыс. для приоритетных профессий
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 30 тыс. руб. для студентов, которые обучаются на приоритетных направлениях. Среди этих специальностей были упомянуты и научно-педагогические программы.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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