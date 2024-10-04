Лукашенко пригрозил войной в случае сбития его вертолета

Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что «не парится» по поводу сообщений о замеченных в небе двух беспилотниках во время его полета на вертолете, сообщает БелТА. По его словам, для Украины уничтожение вертолета президента Белоруссии означает начало войны.

Лукашенко пояснил, что, по его мнению, решения по обеспечению безопасности президента должны принимать спецслужбы. «Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету президента лететь, то не мои проблемы», — отметил он.

Летчики его вертолета летели на небольшой высоте из-за плохой погоды.

«Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь», — сказал президент.

Президент Белоруссии заявил также, что не верит в намерение Украины сбить его вертолет, потому что это означает начало войны.

«Сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой», — добавил Лукашенко.

Он признался, что ситуация все же была для него неприятной.

Лукашенко также озвучил версию, по которой из-за воздействия средств РЭБ дроны теряют ориентацию в пространстве и могут залетать в том числе на территорию Белоруссии. Таких случаев, по его словам, было несколько, причем не только со стороны Украины, но и со стороны России. Белорусские средства ПВО сбивают такие летательные аппараты вне зависимости от их принадлежности, заверил президент.

«Много мы сбиваем. Мы не смoтрим, это российские или украинские», — резюмировал он.

Власти Белоруссии неоднократно сообщали о случаях, когда украинские дроны перелетали через границу.

В сентябре 2024 года Лукашенко сообщил, что Минск договорился с Киевом не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы российскими и украинскими беспилотниками.

Случаи залета дронов на территорию Белоруссии он объяснил тогда новизной данного вида вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы, которые сбивают аппараты с курса. Лукашенко также заявил, что один из дронов нашли «аж под Бобруйском — в центре Беларуси». «И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились», — сказал он.