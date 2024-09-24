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Политика ,  
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Лукашенко заявил о способности дронов повлиять на ход войны

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

Беспилотники могут изменить ход боевых действий в случае войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне, передает БелТА.

Глава государства при посещении комплекса изучил новинки в сфере беспилотных летательных аппаратов. По словам Лукашенко, дроны — это «серьезная новинка».

«Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, вспять не повернет. Но значительно повлияет на ход военных действий», — заявил Лукашенко.

Дроны являются эффективным и выгодным средством ведения войны, добавил президент республики.

«Сегодня, как я говорил, воюющие стороны не жалеют беспилотников для того, чтобы охотиться за одним человеком. Поэтому что это дешевле, чем подготовить бойца», — сказал президент.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Политика
Александр Лукашенко

В ходе визита на полигон Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо и далее укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне. При этом он отметил, что Минск не хочет ни с кем воевать. Пока белорусские власти не наблюдают «тенденций к развязыванию против нас войны», хотя обстановка и остается напряженной, добавил он.

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Александр Лукашенко Белоруссия беспилотники
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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