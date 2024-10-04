Хинштейн заявил об отсутствии планов запрещать песни артистов-иноагентов
Госдума не собирается запрещать песни артистов-иноагентов, доступные на российских стриминговых сервисах, однако планирует отключить их монетизацию, сообщает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство России) — музыка останется на стримингах», — написал он в своем телеграм-канале.
В настоящее время Госдума работает над законопроектом, который позволит отключить монетизацию для иноагентов на таких сервисах, как «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка», добавил Хинштейн.
Как ранее писал РБК, российские музыкальные сервисы с 4 октября также начнут маркировать таких исполнителей.
По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, теперь каждый пользователь будет принимать «осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов».
Минюст внес в реестр иностранных агентов десятки музыкантов, в их числе — основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, Земфира, Егор Бортник (Лева Би-2), Елизавета Гырдымова (Монеточка), Иван Алексеев (Noize MC), лидер «Ногу свело!» Максим Покровский, Мирон Федоров (Oxxxymiron) и другие.
Летом 2023 года опрошенные РБК артисты, попавшие в список Минюста, сообщили, что перестали получать выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России в последние месяцы. В Российском авторском обществе заявили, что выплаты музыкантам-иноагентам должны проходить по аналогии с авторами из стран, которые власти признали недружественными, — через специальный рублевый счет О и с согласия правительства.
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