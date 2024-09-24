Под Саратовом безработный напал на главу центра занятости из-за пособия
В Саратовской области безработный мужчина напал с ножом на руководителя центра занятости, сообщают «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По информации изданий, 41-летний мужчина пришел в центр занятости и начал требовать назначить ему пособие по безработице, но получил отказ. После этого он зашел к директору учреждения и ударил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, его жизни ничего не угрожает. По данным РЕН ТВ, имя раненого — Дмитрий Ширшов, нападавшего зовут Геннадий.
В региональном главке МВД сообщили о проведении проверки «по факту причинения телесных повреждений руководителю одного из государственных учреждений». Правоохранительные органы задержали нападавшего, ранее он не был судим.
Пособие по безработице — это одна из мер социальной помощи, которая направлена на поддержку нетрудоустроенных людей во время поиска работы. Максимальную сумму 13 739 руб. можно получать только первые три месяца, потом выплаты сокращаются, а после шестого месяца прекращаются.
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