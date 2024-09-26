Над Орловской областью ночью сбили беспилотник
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.
Глава региона не привел данные о пострадавших и разрушениях. По его словам, на месте работают оперативные службы.
Как сообщило Минобороны, ночью 26 сентября дроны также сбили над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей. Всего военные уничтожили семь аппаратов.
Орловская область неоднократно попадала под атаки беспилотников. В частности, в начале августа дрон попал в жилой дом в Орле. В результате пострадал один человек, он обратился в больницу.
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