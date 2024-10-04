Кадры пожара на нефтебазе под Пермью
В деревне Осенцы под Пермью загорелась нефтебаза. Пламя разгорелось в емкостях с топливом и охватило площадь в 10 тыс. кв. м. Его тушили 60 спасателей МЧС. В ведомстве полагают, что база могла загореться либо из-за неосторожного обращения с огнем, либо из-за аварийного режима работы электрооборудования.
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