Кадры пожара на нефтебазе под Пермью

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В деревне Осенцы под Пермью загорелась нефтебаза. Пламя разгорелось в емкостях с топливом и охватило площадь в 10 тыс. кв. м. Его тушили 60 спасателей МЧС. В ведомстве полагают, что база могла загореться либо из-за неосторожного обращения с огнем, либо из-за аварийного режима работы электрооборудования.