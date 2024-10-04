Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха после пожара под Пермью
Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе после пожара на базе нефтепродуктов в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
На место ЧП, в промзону в деревне Осенцы, выехали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Мониторинг качества воздуха продолжится, ситуация на загоревшейся базе находится под контролем Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
Утром 4 октября к югу от Перми загорелась база нефтепродуктов, пламя возникло в емкостях с топливом. Огонь тушили 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.
Пламя распространилось по площади 10 тыс. кв. м, около 8:00 мск пожар потушили. Дознаватели МЧС рассматривают две версии ЧП: неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования.
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