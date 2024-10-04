Супруга находящегося в плену у ВСУ военного попросила ООН о помощи
Жительница Ессентуков в Ставропольском крае Юлия Полий, супруг которой находится в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвергается пыткам, записала обращение к ООН с требованием призвать Киев к ответу за нарушение правил ведения войны и помочь вернуть мужа домой. Видео публикует «РИА Новости».
По словам Полий, неизвестные связались с ней в мессенджере Telegram и заявили, что ее муж находится в украинском плену. Злоумышленники предложили женщине поджечь военкомат или военную машину в Пятигорске и прислать доказательства, чтобы спасти супруга.
«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — сказала Полий.
Сергею Полию 47 лет, его направили в зону боевых действий на Украине в августе 2024 года. У Юлии и Сергея четверо детей и внук.
Полий рассказала, что в начале сентября супруг ушел выполнять боевую задачу, а через три дня позвонил ей. Мужчина сообщил, что попал в плен и его избивают, после женщина получила видеодоказательство жестокого обращения.
В начале октября в Управлении верховного комиссара организации по правам человека ООН сообщили, что зафиксировали данные о пытках российских военнопленных в украинском плену. Из 205 опрошенных военных 104 подробно рассказали о пытках и других формах жестокого обращается.
В частности, по словам российских военных, опрошенных с марта 2023 года, им угрожали смертью, физическим насилием и использованием электрошока. В плену российских бойцов жестоко избивали. Почти во всех случаях пытки и жестокое обращение прекращались, когда заключенных доставляли в официальные места содержания под стражей, утверждается в докладе.
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