Супруга находящегося в плену у ВСУ военного попросила ООН о помощи

Фото: Chris Hondros / Getty Images

Жительница Ессентуков в Ставропольском крае Юлия Полий, супруг которой находится в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвергается пыткам, записала обращение к ООН с требованием призвать Киев к ответу за нарушение правил ведения войны и помочь вернуть мужа домой. Видео публикует «РИА Новости».

По словам Полий, неизвестные связались с ней в мессенджере Telegram и заявили, что ее муж находится в украинском плену. Злоумышленники предложили женщине поджечь военкомат или военную машину в Пятигорске и прислать доказательства, чтобы спасти супруга.

«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — сказала Полий.

Сергею Полию 47 лет, его направили в зону боевых действий на Украине в августе 2024 года. У Юлии и Сергея четверо детей и внук.

Полий рассказала, что в начале сентября супруг ушел выполнять боевую задачу, а через три дня позвонил ей. Мужчина сообщил, что попал в плен и его избивают, после женщина получила видеодоказательство жестокого обращения.

В начале октября в Управлении верховного комиссара организации по правам человека ООН сообщили, что зафиксировали данные о пытках российских военнопленных в украинском плену. Из 205 опрошенных военных 104 подробно рассказали о пытках и других формах жестокого обращается.

В частности, по словам российских военных, опрошенных с марта 2023 года, им угрожали смертью, физическим насилием и использованием электрошока. В плену российских бойцов жестоко избивали. Почти во всех случаях пытки и жестокое обращение прекращались, когда заключенных доставляли в официальные места содержания под стражей, утверждается в докладе.