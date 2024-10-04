Ученые выяснили, что капитана из экспедиции Франклина съели матросы

Капитан Джеймс Фицджеймс, который командовал одним из кораблей пропавшей британской арктической экспедиции в середине XIX века (экспедиции Франклина), предположительно, был съеден своими матросами, следует из статьи, опубликованной в научном издании Journal of Archaeological Science.

К такому выводу они пришли, изучив человеческие останки с острова Кинг-Уильям. На них обнаружили следы порезов, которые свидетельствуют о том, что тело расчленили на части. Принадлежность останков Фицджеймсу установили благодаря анализу ДНК, образцы для которого были взяты у потомков капитана.

«Джеймс Фицджеймс стал первой опознанной жертвой каннибализма... Это показывает, что ни ранг, ни статус не были руководящим принципом в последние отчаянные дни экспедиции, когда моряки пытались спастись», — говорится в материале. Ученые считают, что матросы могли съесть тело своего капитана, чтобы спастись от голодной смерти.

По данным исследователей, смерть Фицджеймса могла наступить в мае или июне 1848 года из-за ухудшения состояния его здоровья на фоне тяжелых условий: дефицита питательных веществ в сочетании с физическими нагрузками. После этого его тело подверглось расчленению.

Экспедиция Франклина длилась с 1845 по 1848 годы, ее целью был поиск Северо-Западного прохода к Тихому океану. В ней принимали участие два судна («Эребус» и «Террор») и свыше 100 моряков. Суда пропали во льдах, после чего британский флот начал многолетние поиски, однако достоверно и в полной мере установить судьбу моряков так и не удалось, хотя и были найдены многочисленные предметы, относившиеся к экспедиции. Корабль «Эребус» удалось найти лишь в 2014 году в заливе Куин-Мод.

Ученые проводили исследования по опознанию останков с острова Кинг-Уильям и полуострова Аделаида в течение последнего десятилетия. На этих территориях были обнаружены останки некоторых моряков.