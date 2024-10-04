 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученые выяснили, что капитана из экспедиции Франклина съели матросы

Journal of Archaeological Science: капитана экспедиции Франклина съели матросы

Капитан Джеймс Фицджеймс, который командовал одним из кораблей пропавшей британской арктической экспедиции в середине XIX века (экспедиции Франклина), предположительно, был съеден своими матросами, следует из статьи, опубликованной в научном издании Journal of Archaeological Science.

К такому выводу они пришли, изучив человеческие останки с острова Кинг-Уильям. На них обнаружили следы порезов, которые свидетельствуют о том, что тело расчленили на части. Принадлежность останков Фицджеймсу установили благодаря анализу ДНК, образцы для которого были взяты у потомков капитана.

«Джеймс Фицджеймс стал первой опознанной жертвой каннибализма... Это показывает, что ни ранг, ни статус не были руководящим принципом в последние отчаянные дни экспедиции, когда моряки пытались спастись», — говорится в материале. Ученые считают, что матросы могли съесть тело своего капитана, чтобы спастись от голодной смерти.

Ученые нашли еще один ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

По данным исследователей, смерть Фицджеймса могла наступить в мае или июне 1848 года из-за ухудшения состояния его здоровья на фоне тяжелых условий: дефицита питательных веществ в сочетании с физическими нагрузками. После этого его тело подверглось расчленению.

Экспедиция Франклина длилась с 1845 по 1848 годы, ее целью был поиск Северо-Западного прохода к Тихому океану. В ней принимали участие два судна («Эребус» и «Террор») и свыше 100 моряков. Суда пропали во льдах, после чего британский флот начал многолетние поиски, однако достоверно и в полной мере установить судьбу моряков так и не удалось, хотя и были найдены многочисленные предметы, относившиеся к экспедиции. Корабль «Эребус» удалось найти лишь в 2014 году в заливе Куин-Мод.

Ученые проводили исследования по опознанию останков с острова Кинг-Уильям и полуострова Аделаида в течение последнего десятилетия. На этих территориях были обнаружены останки некоторых моряков.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Канада Арктика Каннибализм экспедиции капитан
Материалы по теме
Ученые зафиксировали вторую по мощности вспышку на Солнце за семь лет
Общество
Ученые оценили сообщения о большой запасенной Солнцем энергии
Технологии и медиа
Китайские ученые предложили метать энергоресурсы с Луны на Землю
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских дронов за ночьПолитика, 07:30
Ученые выяснили, что капитана из экспедиции Франклина съели матросыОбщество, 07:18
Власти создадут механизм против «ложного транзита» импортных товаровЭкономика, 07:00
Times раскрыла жалобы военкома из-за проблем с призывом на УкраинеПолитика, 06:35
На Камчатке спасли оказавшихся на мелководье косатокОбщество, 06:16
Посол Антонов заявил об угрозах о физической расправе над ним в СШАПолитика, 06:02
Под Пермью загорелась база нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. мОбщество, 05:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как самый дорогой EdTech-стартап мира потерял $21 млрд своей стоимостиОтрасли, 05:39
Режиссер «Властелина колец» дал $10 млн стартапу по воссозданию мамонтовОбщество, 05:33
При обыске по делу о жилетах для Минобороны изъяли и арестовали наличныеОбщество, 05:22
В Госдуму внесут законопроект о компенсации морального вреда учителямОбщество, 04:48
В Нижнем Новгороде силовики сорвали концерт группы Otto DixОбщество, 04:32
NYT сообщила о «приглашении» убитого Насраллы Израилю войти в ЛиванПолитика, 04:17
Россияне назвали справедливую стоимость платной медициныОбщество, 04:00