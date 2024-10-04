На Камчатке спасли оказавшихся на мелководье косаток

На Камчатке сотрудники МЧС направили косаток, оказавшихся на мелководье, в более глубокое место, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», — рассказали в МЧС. Там уточнили, что специалисты продолжают следить передвижениями косаток.

Позднее спасатели сообщили, что животные выбрались в открытое море.

2 октября в лимане у села Устьевое в Камчатском крае местные жители обнаружили на мели четырех косаток: двух взрослых особей и двух детенышей. В течение дня спасатели и волонтеры пытались вручную передвинуть животных на глубину место, чтобы те могли уплыть в открытое море во время прилива.

Вечером того же дня стало известно, что косатки начали самостоятельно двигаться по лиману во время прилива и утром 3 октября уплыли с мелководья в сторону открытого моря. Однако позже они снова оказались на мелководье и спасатели начали помогать им заново, теперь они в безопасности.