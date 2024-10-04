При обыске по делу о жилетах для Минобороны изъяли и арестовали наличные

При проведении обыска в офисе группы компаний (ГК) «Пикет», сотрудников которой обвиняют в мошенничестве при поставке бронежилетов для Минобороны, изъяли наличные денежные средства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой полученные от правоохранительных органов документы.

«Обнаружены и изъяты денежные средства наличными… Басманным районным судом разрешено наложение ареста», — приводит агентство выдержку из предоставленных документов.

В них указано, что арест наложили на основании того, что найденные деньги были получены «преступным путем» — ими расплатились за реализацию контракта. Сумму изъятых средств в правоохранительных органах не уточнили.

Следствие считает, что сотрудники ГК похитили у Минобороны не менее 2,4 млрд руб., которые предназначались для поставки бронежилетов. Работники организации направили ведомству не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не отвечали требованиям по контракту. Подозреваемые настаивают, что командование воинских частей, куда отправляли бронежилеты, готово подтвердить качество продукции.

По делу были арестованы гендиректор «Пикета» Андрей Есипов, финдиректор ГК Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Их обвиняют по статье об отмывании денежных средств. В сентябре источник ТАСС рассказал, что в деле уже девять фигурантов. 1 октября стало известно, что Есипову и Антоновой добавили статью о даче взятки.