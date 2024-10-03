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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники самолетного типа сбили около 22:10 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

В Белгородской области сбили шесть беспилотников за ночь
Политика
Фото:Минобороны России

После начала специальной военной операции ряд российских регионов, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 3 октября над Россией перехватили 113 дронов. Больше всего, 73 беспилотника, сбили именно над Белгородской областью.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде и окрестностях. В результате ночной атаки на Старый Оскол в Белгородской области пострадала женщина.

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Теги
Белгородская область БПЛА Минобороны ПВО
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