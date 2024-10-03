Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники самолетного типа сбили около 22:10 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 3 октября над Россией перехватили 113 дронов. Больше всего, 73 беспилотника, сбили именно над Белгородской областью.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде и окрестностях. В результате ночной атаки на Старый Оскол в Белгородской области пострадала женщина.