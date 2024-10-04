Россияне назвали справедливую стоимость платной медицины

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Большинство россиян считают качество лечения в частных клиниках более высоким, чем в государственных, однако они не готовы платить за медицинские услуги значительные суммы. К такому выводу пришли эксперты «Ренессанс страхования» в ходе исследования, результаты которого есть у РБК.

Две трети респондентов заявили, что считают «справедливой» стоимостью за визит в частную клинику не более 3 тыс. рублей.

В частности готовы платить:

до 1 тыс. руб. — 23% опрошенных;

1-3 тыс. руб. — 42%;

3-5 тыс. руб. — 20%;

Около 36% респондентов не готовы переплачивать за более высокую квалификацию специалиста. Получить консультацию у врача, который имеет больше опыта, готов только каждый четвертый. Однако 38% готовы рассмотреть вопрос об увеличении трат в зависимости от ситуации.

Далеко не все опрошенные посчитали качество платной медицины безоговорочно более высоким. Половина ответов сводилась к тому, что оно в той или иной степени выше, чем в рамках ОМС. Треть уверенно отдали лидерство в качестве платной медицине, 37% заявили, что качество медицины по ОМС и коммерческих услуг сопоставимо, а 13% опрошенных оценивают качество услуг по ОМС выше платных.

В опросе участвовали 1,2 тыс. жителей крупных городов России. Исследование проводилось в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования.

В платной медицине 32% респондентов привлекает «более высокий уровень сервиса и проявление заботы о пациентах». Еще 27% указали, что ценят в платных клиниках возможность у врачей уделить им больше времени. 20% опрошенных отметили, что сотрудники частных клиник имеют более высокую квалификацию.

Медицинская помощь занимает одно из первых мест в рейтинге гражданских свобод у россиян, следует из опроса, проведенного ранее Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Так, за бесплатное образование и медпомощь проголосовали 64 и 61% опрошенных из более чем 2 тыс. респондентов.