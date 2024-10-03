Четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке дрона в Горловке

Фото: ГУ МЧС России по ДНР

В результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой народной республики четыре сотрудника МЧС госпитализировали с контузией, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Пожарные тушили траву, которая загорелась после предыдущей атаки беспилотника в Горловке. Когда они справились с задачей, то заметили в воздухе другой украинский дрон, оператор которого выбрал в качестве целей сотрудников МЧС.

«Им чудом удалось спуститься в укрытие», — говорится в сообщении.

Однако избежать последствий взрыва пожарным не удалось — они почувствовали себя плохо, когда вернулись в подразделение. Их госпитализировали с контузией.

Ранее, 24 сентября, из-за детонации беспилотника в Луганской народной республике погиб пожарный, еще два сотрудника МЧС получили ранения.

Это произошло в Новоайдарском муниципальном округе. Тогда при падении дрона загорелась сухая трава, а во время тушения пожара взорвалась его боевая часть.