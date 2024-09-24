В Горловке пожарный погиб при взрыве боеприпаса
В Горловке Донецкой народной республики пожарный погиб при детонации боеприпаса, еще два спасателя попали в больницу, сообщает пресс-служба МЧС.
Они тушили пожар в частном доме, вспыхнувший после обстрела, в это время там взорвался боеприпас, рассказали в ведомстве.
Погибший — начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко. Он проработал в МЧС 26 лет, получил множество профессиональных наград. В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшего.
ДНР вместе с ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России по итогам референдума, проведенного осенью 2022 года. Регионы регулярно попадают под обстрелы.
Ранее, 22 сентября, в ЛНР из-за детонации беспилотника погиб пожарный, еще два сотрудника МЧС получили ранения. Они тушили сухую траву, которая загорелась при падении беспилотника.
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