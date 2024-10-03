Под Рязанью трое мужчин похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать замуж
В Рязанской области трое жителей Подмосковья похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж за своего родственника. Об этом сообщает рязанское Следственное управление СК.
Похищение произошло 29 сентября 2024 года. В городе Рыбное Рязанской области трое человек 1985, 1986 и 2008 года рождения насильно затащили несовершеннолетнюю девушку в машину и увезли в Московскую область, где они проживали.
Следователи отметили, что девушка сопротивлялась, но не смогла противостоять нападавшим.
Оперативники вычислили, куда похитители увезли жертву нападения, освободили ее и передали родителям. Нападавших задержали, против них возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — похищение человека.
Поскольку похищена была несовершеннолетняя, а похищение произошло в составе группы и по предварительному сговору, задержанным грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Следователи продолжают расследование дела, сбор и закрепление доказательств. В суд направлено ходатайство об аресте задержанных на время следствия.
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