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Общество ,  
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В МВД опровергли информацию о попытке похищения школьника в Зябликово

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

МВД не получало сообщений о попытке похищения ученика одной из московских школ, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления министерства.

Там объяснили, что в полицию поступила информация, что на территории школы в районе Зябликово находится посторонний. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили там нетрезвого мужчину и доставили его в территориальный отдел полиции.

«В настоящее время заявлений и сообщений о противоправных действиях задержанного в отношении несовершеннолетних не поступало», — рассказали в ведомстве.

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Фото:Калининградский областной суд / Telegram

О том, что неизвестный попытался похитить ребенка с территории школы № 2116, ранее сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой слова родителей учеников этого учебного заведения.

Они рассказали, что «странный мрачный мужчина в черном» попытался за руку увести девятилетнего мальчика. На месте находились взрослые, которые знали его родителей. Они поняли, что забрать ребенка пытается не его отец, и с помощью охранницы прогнали незнакомца, а затем обратились в полицию.

Когда мужчина вышел с территории школы, он продолжил наблюдать за другими детьми на детской площадке, где его и задержали. Документов при нем не оказалось.

Мужчину засняли очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как он присел на скамейку на детской площадке.

Летом на юго-востоке Москвы мужчина попытался дважды похитить одного и того же ребенка за один день. Первый раз он выхватил младенца из коляски, а во второй раз — прямо из рук матери.

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