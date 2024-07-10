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Судоходство в Босфоре приостановили из-за неисправности у сухогруза

Пролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле (Фото: Liu Lei / XinHua / Global Look Press)

Транзит судов через турецкий пролив Босфор в Стамбуле приостановили в обе стороны из-за неисправности оборудования на борту сухогруза Lionfish, передает заявление министра транспорта Trthaber.

Происшествие произошло около моста Султана Селима Явуза. Турецкие власти отправили на место три буксира береговой охраны.

Движение по Босфору приостанавливают не в первый раз из-за аварий на кораблях. В январе 2023 года на мель село судно, следовавшее из Украины в Стамбул.

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Босфор судоходство
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