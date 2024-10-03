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МИД Польши предостерегал Дуду от визита на юбилей Земана из-за Шрёдера

Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Damian Burzykowski / IMAGO / Global Look Press)

МИД Польши советовал лидеру страны Анджею Дуде не посещать торжество в честь 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана из-за возможного присутствия на празднике бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом рассказал глава ведомства Радослав Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio.

«Мы обладали информацией о том, что там будет Герхард Шрёдер — известный лоббист «Газпрома». Мы предостерегали господина президента», — заявил Сикорский.

28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии прошло торжество по случаю дня рождения бывшего президента Чехии. На мероприятии кроме Дуды присутствовали президенты Словакии Петер Пеллегрини и Сербии Александр Вучич, а также премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.

Позднее Сикорский в эфире радио TOK FM заявил, что польский МИД отговаривал Дуду посещать вечер из-за списка гостей. По словам дипломата, президенту страны следует «сделать другой выбор друзей».

Участие польского лидера в мероприятии произвело плохое впечатление на граждан Польши и не укрепило его авторитет, добавил глава МИДа. Дуда уже сожалеет о решении поехать на торжество, уверен Сикорский.

Депутат оппозиционной фракции польского парламента «Гражданская коалиция» Дариуш Йоньский в соцсети Х (Twitter) написал, что на празднике присутствовали «друзья Путина» и посещение такого мероприятия для польского президента — «лучшее резюме».

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В феврале 2022 года бывшего канцлера ФРГ выдвигали в совет директоров «Газпрома», однако он отклонил предложение.

Дружбу президента России Владимира Путина с Герхардом Шрёдером подтверждали в Кремле. Весной 2024 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения между политиками помогали решать сложные межгосударственные вопросы. По мнению Шрёдера, его дружба с Путиным могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине.

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