МИД Польши предостерегал Дуду от визита на юбилей Земана из-за Шрёдера
МИД Польши советовал лидеру страны Анджею Дуде не посещать торжество в честь 80-летия бывшего президента Чехии Милоша Земана из-за возможного присутствия на празднике бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом рассказал глава ведомства Радослав Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio.
«Мы обладали информацией о том, что там будет Герхард Шрёдер — известный лоббист «Газпрома». Мы предостерегали господина президента», — заявил Сикорский.
28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии прошло торжество по случаю дня рождения бывшего президента Чехии. На мероприятии кроме Дуды присутствовали президенты Словакии Петер Пеллегрини и Сербии Александр Вучич, а также премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.
Позднее Сикорский в эфире радио TOK FM заявил, что польский МИД отговаривал Дуду посещать вечер из-за списка гостей. По словам дипломата, президенту страны следует «сделать другой выбор друзей».
Участие польского лидера в мероприятии произвело плохое впечатление на граждан Польши и не укрепило его авторитет, добавил глава МИДа. Дуда уже сожалеет о решении поехать на торжество, уверен Сикорский.
Депутат оппозиционной фракции польского парламента «Гражданская коалиция» Дариуш Йоньский в соцсети Х (Twitter) написал, что на празднике присутствовали «друзья Путина» и посещение такого мероприятия для польского президента — «лучшее резюме».
В феврале 2022 года бывшего канцлера ФРГ выдвигали в совет директоров «Газпрома», однако он отклонил предложение.
Дружбу президента России Владимира Путина с Герхардом Шрёдером подтверждали в Кремле. Весной 2024 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения между политиками помогали решать сложные межгосударственные вопросы. По мнению Шрёдера, его дружба с Путиным могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов