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Военная операция на Украине ,  
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Отец 14 детей из Татарстана погиб в зоне военной операции на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Авраам Мэлех
Авраам Мэлех (Фото: Владимир Голуб / VK)

Военнослужащий из Татарстана и отец 14 детей Авраам Мэлех погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщил телеканал «Елабуга 24».

Мужчине было 44 года, он работал сварщиком на заводе. Контракт с Минобороны он подписал летом 2024 года. Мэлех погиб 24 сентября при выполнении боевых задач.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась 2 октября у Дома культуры Елабуги. У мужчины осталось 14 детей, 11 из которых — несовершеннолетние.

По информации «КП-Казань», настоящее имя Мэлеха — Владимир Голуб. 11 детей у мужчины появились в первом браке, остальные — от второй жены. За несколько дней до гибели Мэлеха органы опеки начали разбирательство с его первой супругой по лишению ее родительских прав из-за антисанитарных условий в квартире, отмечает издание. Бывший муж, по данным газеты, помогал женщине финансово.

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В мае на Украине погиб многодетный отец из Бурятии Анатолий Ринчинов. В администрации Джидинского района отметили, что мужчина отправился в зону военной операции «по зову сердца». У 60-летнего мужчины остались супруга и десять детей.

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Военная операция на Украине Татарстан многодетные семьи
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